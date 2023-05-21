CHP peşini bırakmadı… Suudi Arabistan’da annesinin yerine oy kullanan kişi hakkında suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ederken annesinin yerine oy kullanmaya çalışan bir kişi tespit edildi. Bunun üzerine tutanak tutuldu ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Suudi Arabistan’ın Cidde Başkonsolosluğu’nda 2A Nolu sandıkta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Filistinli Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad oy kullandı.
HAKKINDA TUTANAK TUTULDU
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Hadeel Salih Ali Alhaddad’ın annesinin yerine oy kullandığının tespit edilmesinin ardından tutanak tutuldu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Tutanağın Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na (YDİSK) sunulması üzerine YDİSK, Hadeel Salih Ali Alhaddad hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, sahte oyun kullanıldığı sandık kurulu görevlilerinin de uyarılmasına karar verdi.
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