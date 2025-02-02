CHP Şile İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Şile İlçe Başkanlığı binasına dün akşam saatlerinde taşla saldırıldığını duyurdu. Saldırıyı kınayan Zeybek, hukuki süreci takip edeceklerini kaydetti.

CHP Şile İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:09

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin Şile İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırı kalıntılarına dair fotoğrafları paylaşan Zeybek, şunları yazdı:

“Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun.”



Etiketler: #Şile #saldırı #taşlı saldırı

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