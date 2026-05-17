CHP soruyor ama Gürlek üç ayda hiçbir önergeye yanıt vermedi: Yanıtsız önergeler 400’ü aştı

TBMM Genel Kurulu’nun 11 Şubat’taki gergin oturumunda AKP’li milletvekillerinin oluşturduğu çemberin içinde yemin ederek göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevde geride bıraktığı üç ay boyunca Meclis’te milletvekillerinin yanıtlaması istemiyle verilen tek bir soru önergesini bile yanıtlamadı. Gürlek’in yanıtsız bıraktığı önerge sayısı 400’ü aştı. CHP milletvekilleri, geride kalan haftada belediye operasyonları üzerinden sızdırılan telefon mesajları ve bakanlıktan paylaşılan bilgi notları üzerinden Gürlek’e yeni önergeler verirken; Gürlek henüz geçmiş dönemde yaşanan siyasi tartışmalarla ilgili önergelere de dönüş yapmadı.

SİYASET DIŞI DA YANIT YOK

Örneğin; yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak raporunu hazırlamasının ardından birçok milletvekili uyulmayan AİHM kararlarıyla ilgili Gürlek’e önerge verdi. Yine farklı soru önergeleri üzerinden Gürlek’e yerine kayyım atanan belediye başkanlarının yargılanma süreçleri soruldu. Bunun dışında 31 Mart seçimleri sonrası hakkında soruşturma izni verilen belediye başkanları da Gürlek’e yöneltilen önergelerden birinin konusu oldu. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklu gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ gibi birçok isim için de Gürlek’e önerge verildi. Gürlek bunların hiçbirini yanıtlamadı. Gürlek’e siyasi tartışmalar dışında son dönemde yaşanan okul saldırıları, kadın cinayetleri, 6 Şubat depremlerinin davaları, uyuşturucu soruşturmaları, hasta mahkumlar ve MESEM uygulaması gibi birçok konuda da soru yöneltildi. Ancak Gürlek bunlara da dönüş yapmadı.

TAPU ÖNERGESİNE YILMAZ YANIT VERDİ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği tapularla ilgili kendisine yöneltilen soru önergesine yanıt verdi. Yanıtında sorumluluğun Gürlek’te olduğunu belirten Yılmaz “Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Adalet Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir” dedi. Ancak Gürlek, aynı konuda kendisine yöneltilen önergeyi de yanıtlamadı.