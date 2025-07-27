CHP Sözcüsü Yücel’den Bakan Yumaklı’ya: ‘Vatandaşa küstahlık yapmayı bırak da cevap ver!’

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yangınlara ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Orman yangınlarıyla ilgili eleştirilere karşı bakanın kullandığı ifadeleri eleştiren Yücel, “Bu ülke afetle mücadelede hiç bu kadar aciz olmamıştı. Vatandaşa küstahlık yapmayı bırak da cevap ver!” dedi.

Yücel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle:

“Ormanlar kül oluyor, ciğerimiz yanıyor...

Bakan Yumaklı, önlem alınmamasını, yangın söndürme uçağı bulunmamasını, kovayla yangın söndürülmesini eleştirenlere kendince ayar veriyor...

Bu kabinede genel bir saygı, üslup ve iletişim sorunu var...

Ne diyor bakan ‘Cebimizde uçak, arazöz yok’…

Sayın bakan, kimse senin cebine uçak ya da arazöz aramıyor…

Envanterinde niye uçak yok diye soruluyor...

Vatandaş kendi cebinden çıkan vergilerin nereye harcandığını soruyor.

‘Bakan evlatlarının cebi dolarken, vatan evlatları niye yangınla mücadele sırasında şehit düşüyor?’ diye soruyor.

Vatandaşa küstahlık yapmayı bırak da cevap ver!

Bu ülke afetle mücadele konusunda hiç bu kadar aciz olmadı.

Orman yangını olur abuk subuk açıklamalar yapar cebimizde uçak arazöz yok dersiniz, deprem olur deprem bölgesine ancak 3 gün sonra yardım götürürsünüz, otel yangınında 78 canımız yanarak ölür, işi gücü bırakır bürokratınızı koruma derdine düşersiniz, maden faciası yaşanır madencileri tekmelersiniz.

Aziz milletimizi, ilk seçimde bu zihniyetten kurtaracağız…

İnsana değer veren, çalışan, üreten, hesap veren, şeffaf ve liyakatli bir yönetimi hep birlikte kuracağız.”