CHP suç duyurusunda bulunmuş, AKP İl Başkanı 'dezenformasyon' demişti: O afiş kaldırıldı!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin 9 Mart’ta ilk kez hâkim karşısına çıkacağı yargılamalar öncesinde, kamuoyu araştırmaları toplumun geniş kesiminin dosyaya ikna olmadığını ortaya koyarken; AKP, Çağlayan Adliyesi’nin hemen yanına “Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar liraya çıkardılar” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Hukuk Komisyonu, kentin çeşitli noktalarına asılan o reklam panoları hakkında Çağlayan Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Tepkilerin ardından, o afişlerin toplatıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, afişlerin toplatıldığını reddederek, “Senin hayatından gidiyor mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan ‘kaldırılıyor’ iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir” demişti.

Cumhuriyet’in 13 Ocak’ta görüntülediği ve Çağlayan Adliyesi’nin hemen yakınında bulunan alana asılan dev afişin kaldırıldığı ortaya çıktı. AKP’nin afişinin yerinde, düz siyah bir brandanın yer aldığı görüldü.