CHP, süreç komisyonunun rapor çalışmasında ‘yalnızca silah bırakma olmamalı’ diyor: CHP'den 29 madde şerhi

Meclis’te yeni çözüm süreci için kurulan komisyonun bu hafta terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gitme konusunu ele alacağı iddia edilirken, komisyon toplantısını gelecek haftaya erteledi. Toplantıda Öcalan’la görüşme konusunun ele alınmadığı belirtildi.

CHP kurmayları, Öcalan konusu resmen iktidar tarafından Meclis gündemine getirilmedikçe bu konuda açıklama yapmayacakları görüşünü yineledi. Konu gündeme getirildiğinde ise partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınacağı aktarıldı. Bunun yanında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyondaki partilerin temsilcileriyle önceki gün yaptığı toplantıda, komisyonun rapor hazırlama sürecine ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

‘BAZI SUÇLARDA DÜZENLEME YAPILMALI’

CHP kurmayları, komisyonun hazırlayacağı ortak raporda yalnızca teröristlerin silah bırakmasıyla ilgili yasal düzenleme önerileri olmaması gerektiğini belirterek “Süreç başladığında komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunmuştuk. Burada Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğünün sağlanması, kayyum uygulamasına son verilmesi, yargının siyasete müdahalesinin bitirilmesi, siyasi tutukluların tahliyesi; muhalefete karşı kullanılan Terörle Mücadele Yasası, cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu gibi suçlarda düzenleme yapılması gibi bir çok konuda önerimiz var. Bunları genişleterek komisyon raporuna önerilerimizi sunacağız. Bu konuların komisyonun ortak raporunda olmasını önemsiyoruz. Yeni karşılaştığımız gazetecilere operasyon gibi operasyonların artık yaşanmaması gerekiyor” diye konuştu.