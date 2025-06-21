CHP tarafından hazırlanan eğitimde yıl sonu raporu kamuoyuyla paylaşıldı: Nitelikli eğitim verilemedi

CHP Milli Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Bektaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Bektaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yıl boyunca görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek eğitim sistemine yönelik eleştirilerini sıraladı. MEB’in bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak bir ideolojik araç haline getirildiğini söyledi. Bektaş, “Çocuklarımız laik, bilimsel, nitelikli eğitim alamadı ve eğitim hakkından mahrum edildi, okullarına aç gidip MESEM’lerde hayatlarını kaybettiler” diyerek tepki gösterdi.

Okullarda öğrencilerin en temel ihtiyaçlara dahi erişemediğini söyleyen Bektaş, “Bir bardak su 10 TL, tost 50 TL. Bir çocuk ayda sadece tost ve su için 1400 TL harcamak zorunda kalıyor. Yıllık 190 milyar lira bütçeyle bir öğün ücretsiz yemek sağlanabilirken bu bile yapılmadı” dedi.

TEMİZLİK VE GÜVENLİK SORUNU

CHP’nin bu konudaki önerilerinin TBMM’de reddedildiğini de hatırlattı. Temizlik ve güvenlik sorunlarının da ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Bektaş, “Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulları kendi imkânlarıyla temizlemek zorunda kaldı. Okullarımızda güvenlik görevlisi yok, gerekli önlemler alınmadığı için silahlı saldırılar yaşandı. Öğretmenlerimiz hayatını kaybetti” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görünürde arttığını ancak gerçekte azaldığını savunan Bektaş, “Bütçede asıl artış yandaş vakıflara gitti. Türkiye Maarif Vakfı’na 2025 yılı için 67 milyar TL aktarılabileceği açıklandı. Devlet okullarına öğrenci başına 1000 TL bile gönderilmezken bu kaynaklar başka yerlere harcandı” dedi.