CHP Tarım Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, 'AKP iktidarı tarımdaki çöküşe seyirci'

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın tarım politikasını eleştirerek “AKP, iktidarı sürecinde tarımda planlı bir politika uygulamadı. Bunun sonucunda da ithalata dayalı, çiftçiye doğrudan destek sağlamayan uygulamalar ortaya çıktı. Gelinen noktada ise iktidar seyirci kalıyor” diye konuştu.

CHP’nin tarım komisyonu üyesi olan Gürer, “Buğdayda 20 bin tonluk üretim yıllardır süregelirken 2.5 milyon hektar buğday ekilen arazi devre dışı kaldı. Türkiye’de 5.5 milyon ton patates yetişiyor. Bunun 1 milyon tonu Niğde’de yetişiyor. Üretim arttığı dönemde patates fiyatları düştü ve daha tarladayken 60 kuruşa alıcı bulamadı. Geçen yıl 100 bin tona yakın patates çürüdü. Böyle olunca çiftçi patates üretiminden vazgeçti” diye konuştu.

ÜRÜNLER ELDE KALDI

Bazı ürünlerde fiyatların yüksek olduğuna işaret eden Gürer, “Bu yıl patates üretimi az olduğu için fiyatı arttı. Geçen yıl fasulyenin kilosu 8 TL iken bu yıl raftaki fiyatı 19 TL’den başlıyor. Fasulyenin paketleme ve temizlemeyle birlikte 13 TL’yi geçmemesi lazım. Nohut ise iki sene öncesine kadar depoda duruyorken bu yıl nohut ekimi azaldı ve fiyatı arttı. Yine ayçiçeğinde Rusya gümrüğünü yükselttiği için burada da fiyatlar fırladı. Geçen yıl biz Kanada’dan ithal ettiğimiz mercimek oranı ürettiğimizden fazla oldu. Mercimek şu an 10 TL’ye kadar çıktı. Üretici zarara giderken tüketiciye ürün pahalıya gitmeye başladı. Girdi maliyetleri düşmeden tüketici ucuz ürün alamaz” ifadelerini kullandı.

TARIMI, EĞİTİMİN İÇİNE KATMAK



Gürer, CHP’nin tarıma yönelik önerilerini ise şöyle özetledi:

- Kısa vadede, çiftçilerin almış olduğu kredileri ödeyememe durumunda olanına icra göndermek yerine onları uzak ara ötelemek, faizlerini silmek ve çiftçilerin tohumlarını toprakla buluşturacak düzenlemeler sağlamak.

- İlk elden ücretsiz tohumlar vererek ekim yapmasının yolunu açmak.

- Kamucu bir yaklaşımla kapatılan bazı kuruluşları yeniden faaliyete geçirmek.

- Tarımı ilkokuldan başlayarak eğitimin içine katmak.

- Çiftçinin maliyet giderlerini düşürücü faaliyetler uygulamak. Çiftçinin yanında besicinin artan maliyet giderlerini desteklemek.

- Çiftçinin, ziraat, gıda mühendislerinin, veterinerlerin ve bu konuda alanlarındaki bilirkişilerle bir devlet politikası oluştulması yönünde adımlar atarak tarımda ihracatçı bir politika üretmek.

- Yerli üretimi sağlayıp yerli tohumu korumak.

- Modern sulama yöntemlerini geliştirmek.

- Hangi ürün hangi bölgede daha iyi üretim sağlıyorsa ona bağlı olarak ekim yapmalarını sağlamak.