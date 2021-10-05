Belediye başkanları, tarım gündemine dair açıklamalarda bulundu

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte ağırlıklı olarak hayvancılık üzerine çalıştıklarını, bunun yanında yeraltı tarımına da önem verdiklerini söyledi. Demir “İzmir ve İstanbul Büyükşehir ile ortak projelerimiz var. Batıyla doğuyu bir arada çalıştırıyoruz” dedi.

CHP’li belediyelerin tarıma ilişkin çalışmaları devam ederken Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte yaptıkları tarımsal faaliyetlere ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

Çiftçinin kazanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Demir, “Biz çalışanın kazanmasını istiyoruz. Yani aradaki şirketleri devre dışı bırakacak projeler üzerine yoğunlaştık. Anadolu’da topraklar boş. Oradaki belediyelerin organizasyonu sağlam yapıp ardından büyükşehirdeki sevkiyatı sağlamamız gerekiyor. Çünkü arazi Anadolu’da tüketim ise büyük kentlerde. Biz Anadolu’daki arazileri maalesef atıl tutuyoruz. Ama atıl durumdan çıkarırsak Türkiye’nin bundan karlı çıkacağını biliyorum. Ardahan’da özellikle yeraltı tarımına dönüş var. Tarımın dışında da mera hayvancılığı ve besi yani ot çerçevesinde gıda anlamında çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

İZMİR İLE KAVURMA İŞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kavurma işi yaptıklarını söyleyen Demir, “Vatandaşın elinde hayvanı kaldığı, satamadığı zaman biz onu alıp kavurma yaparak İzmir’e göndereceğiz. Bu sayede pazar sorunu da ortadan kalkıyor. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de böyle bir çalışmamız olacak. Hem hayvancılıkla uğraşanın hem de çiftçinin yanında olarak onları desteklemeye çalışıyoruz. Biz burada batıyla doğuyu bir arada çalıştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAZIN BAŞKENTİ

Ardahan’da yerüstü ziraatının rakım sebebiyle risk taşıdığını anlatan Faruk Demir, “Yeraltında dediğimiz pancar, patates, havuç, şeker pancarı gibi ürünler üzerine yoğunlaşabiliyoruz. Biz yem bitkilerinin dışında tarımı yeraltına düşürmek zorundayız. Süt ürünlerimiz çok kaliteli oluyor. Belediye olarak kendi peynir markamızı oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşın ürününün elinde kalmaması için çalışıyoruz. Ardahan’da en çok kaşar ve bal üretiliyor. Ve tabi ki kaz. Kazın başkenti Ardahan’dır. Bu ürünlerin pazara ve büyük kentlere ulaşımı için kendi gıda markamızı kuruyoruz” diye konuştu.

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANI ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU:

KOOPERATİF MANTIĞI: ARACISIZ, TEFECİSİZ

Belediye olarak 38 kooperatif ürününü aracısız olarak ilçede yaşayanlarla buluşturmak için “Halkın Bakkalı”nı açtık. Aracısız, tefecisiz ve kooperatif mantığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kısa süre önce Meci (İmece) Tarımsal Kooperatifi’ni kurduk. Tarıma ilişkin de 2 kadın kooperatifimiz bulunuyor. Önce çay ile ilgili çalışmalar yaptık ama çay çok endistüriyel bir ürüne dönüştü. Biz de doğal bir ürüne dönüştürmek için çalışmalar yapıyoruz. Rize bölgesi çaydan önce narenciye bölgesidir. Kurutulmuş meyveler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Fındıkla ilgili de çalışmalarımız var. Son zamanlarda geleneksel meyve pekmezleri üzerine çalışmalara başladık. Tabii bunu kooperatifler üzerinden yapıyoruz. Halkı destekleyecek projelere yoğunlaşmış durumdayız. Meci (İmece) Tarımsal Kooperatifi ile ıhlamur topluyoruz. Bu ürünlerin tamamını kooperatif olarak üretip, toplayıp tüketiyoruz. Olgun çay, yeşil çay, matra çay gibi çeşitli çaylar üzerine de çalışmalarımız mevcut. Geleneğimizi geleceğimize taşımaya çalışıyoruz.

DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN GÖK:



BALIMIZ ÇOK KIYMETLİ



Tarım toplumun kanayan yarası. Ben de ekim yapıyorum. Türkiye’deki şu an tarım politikası çiftçiden yana değil. CHP olarak doğru bir politika ile çiftçinin yanında yer almaya çalışıyoruz. Tarımın bir geçim kaynağı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğinin farkındayız. Tarlasını ekemeyen, desteklenmeyen insanlar para kazanamadığı için yavaş yavaş bu sektörden çekiliyor. Biz Divriği’de bunun önüne geçmek için ilçe bazında bir kooperatif kurduk. Kooperatif olarak ürünlerimizi pazara götürüyoruz ve satım aşamasında destek oluyoruz. Kooperatifleşme önemli ama doğru planlama da önemli.

Nohudumuzu, mercimeğimizi, pancarımızı, fasulyemizi, balımızı, kaymağımızı, 70 çeşide yakın kaliteli ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Balımız çok kıymetli. Türkiye’nin en önemli balını üretiyoruz. Divriği’de çiftçiyi ve üreticiyi serbest piyasanın ezici yükünün altından kurtarmak dünya pazarına açmak öncelikli hedeflerimiz...

DEVREK BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN BOZKURT:

KIZILCIK ÜZERİNE AR-GE ÇALIŞMAMIZ HIZ KAZANDI

Türkiye gün geçtikçe dışa bağımlı hale getiriliyor ve bir tarım politikası yok. Ürettiğini satamayan, nitelik kazandıramayan dünya piyasasına hâkim olamayan bir politika var. Biz dünya pazarına açılmak istiyoruz.

Devrek’te daha çok kooperatifler üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Belediye olarak destek sağlıyoruz. Devrek geleneğimizi yaşatmayı önemsiyoruz. Taş fırın ekmeğimiz, beyaz baklavamız, cevizli kömeçlerimiz var. Bunlar tescilli ürünlerimiz. En önemlisi ise bastonlarımız. Kendi ürettiğimiz bastonlarımız, bize özgü kızılcık ağaçlarından üretiliyor. Kızılcık ağacından hem dünya markası baston üretiyor hem de meyvesinden kızılcık şerbeti, kızılcık marmelatı ve reçelini üretiyoruz. Kızılcık ağacının fazlalaştırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Biz bu konuda markalaşmak istiyoruz. Kızılcık ve kızılcık ağacı üzerine araştırmalar yapıyor, çalışıyoruz. Ar-Ge araştırmalarını hızlandırma sürecindeyiz.

Yarın: İzmir Büyükşehir, Nurhak, Ovacık ve Safranbolu belediyeleri

