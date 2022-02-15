CHP, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek
CHP heyetinin, bugün saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edeceği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaret, saat 15.00' te gerçekleşecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyette, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adan Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bulunacak.
Heyet ziyaretin hemen ardından Meclis Basın Kapısı önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
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