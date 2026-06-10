CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ‘torba teklife’ muhalefet şerhi yazdı

AKP iktidarlarının Türkiye’yi yönettiği süre içinde bölüşüm ilişkilerinin gittikçe bozulduğuna işaret edilen şerhte, şöyle devam edildi:

“Fakirin daha fakir olduğu, zenginin daha zengin olduğu bir sistem yaratılmıştır. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu en önemli başlıca sorunlar üretim kaybı, işsizlik ve yüksek enflasyondur. AKP hükümetinin uyguladığı bir nevi sıcak para girişini amaçlayan kontrollü düşük kur politikası bazı sektörlerdeki üreticileri ve ihracatçıları zor duruma düşürmüştür. Yoğun iflas, konkordato ve işten çıkarmalar yaşanmaktadır. Türkiye imalat sanayi oldukça güç koşullarda çalışmaya devam etmektedir.”

‘GELİR DAĞILIMI BOZULDU’

Şerhte, gelir dağılımının gittikçe bozulduğu, başta Hazine ve bütçe olmak üzere kamu kaynaklarının bu eşitsizliği giderecek ölçüde kullanılmadığı vurgulandı. “Ancak söz konusu kanun teklifi metninde AKP hükümetinin 3 yıldır izlemeye çalıştığı dezenflasyon politikasının gelir dağılımında, tarım ve sanayi üretiminde ihracat yapısında yaptığı tahribatın giderilmesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır” denilen şerhte, ABD-İsrail İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunları azaltıcı bir düzenlemenin de teklifte bulunmadığı kaydedildi. Şerhte, çok sayıda yasada aynı anda “torba yasa” mantığıyla ilgili komisyonlarda detaylı tartışma ve inceleme yapılmaksızın değişiklik gerçekleştirilmesinin de uygulamada ciddi sorunlara neden olduğu kaydedildi.

‘HIZLANDIRILMIŞ YASA MANTIĞI’

Şerhte, şöyle denildi:

“Hızlandırılmış, vizyoner olmayan tepki temeline dayalı yasa yapma mantığı, hukuk literatürümüz ve hukuk kalitesi açısından ciddi sıkıntılar doğurmakta, yetersiz, yeni sorun doğurucu kanunların çıkmasına neden olmakta, bir sonraki ‘yasa’daki bazı hükümler bir önceki ‘yasa’ ile getirilen bazı hükümlerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi veya bazı hükümlerin uygulanmasının ertelenmesini öngören hükümlerle ilintili olmaktadır.”