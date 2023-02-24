CHP, 'Ulusal Afet Stratejisi' oluşturma kararı aldı: 'Tahribatı büyüten temel neden, ranta boyun eğen kurumsal yıkımdır'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:25

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 21:42

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin geleceğini etkileyecek büyük bir tahribata yol açtığı belirtildi.

Depremin tahribatını bu derece büyüten temel nedenin "ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkım" olduğu ifade edilen açıklamada, "Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması, rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.

'ULUSAL AFET STRATEJİSİ' OLUŞTURMA KARARI

Afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamadığı savunulan açıklamada, "Yaşanan yıkım, ulusal düzeyde ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan tüm bu olumsuzlukları dikkate alarak, bir 'Ulusal Afet Stratejisi' oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı almıştır. Ulusal Afet Stratejisi'nin hazırlanmasının başlangıç adımı olarak afet odaklı çalışan farklı mühendislik dalları, şehircilik ve mimari, sosyoloji, sağlık, yönetim ve lojistik alanlarından bilim insanlarını davet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bilim insanlarının katkılarının yanı sıra meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, saha deneyimi olan uzmanlar ve gönüllülerin katkısıyla politika çerçevesi ve uygulama planları yapılandırılacaktır. Milletvekillerimizin TBMM çalışmaları ile de eş güdüm sağlanacaktır. Çalışmalar CHP Genel Sekreterliği tarafından koordine edilmektedir."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sosyal medya hesabından, "Ulusal Afet Stratejisi toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik" diyerek bir paylaşım yaptı.

"KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapan bilim insanlarının katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Ülkemizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için bilimin gösterdiği yolda, ilgili tüm paydaşları dahil ederek kararlılıkla ilerliyoruz."