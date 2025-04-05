CHP Van İl Örgütü, Ekrem İmamoğlu için imza standı açtı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:15

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:15

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla Türkiye genelinde başlattığı imza kampanyasına Van’da da büyük ilgi gösterildi. Kentin işlek noktalarında kurulan stantlarda CHP’li gençlik ve kadın kolları üyeleri görev aldı.

CHP Parti Okulu Van İl Koordinatörü Ercan Demirci, amaçlarının demokrasiye sahip çıkmak olduğunu belirterek, “Genel Merkezimizin 81 il ve 973 ilçede başlattığı imza kampanyası çerçevesinde Van’da iki ayrı noktada stant açtık. Artık Türkiye erken seçime gitmek zorunda. Adaletsizlik ve hukuksuzluk dayanılır gibi değil. Halk özgürlük ve adalet istiyor. İlk günden itibaren Van halkının ilgisi yoğun oldu” dedi.

CHP Van İl Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan ise toplumsal bir dayanışma sergilendiğine dikkat çekerek, “Vatandaş neye imza attığının farkında. Bu bireysel değil, toplumsal bir tepki. İlk gün 5 binden fazla imza topladık. Süreç güçlü bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.