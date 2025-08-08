CHP ve EMEP'ten grevdeki ODTÜ çalışanlarına destek!

ODTÜ'de Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) üyesi çalışanlar, Kamu Çerçeve Protokolü imzalanmasına rağmen taleplerinin karşılanmadığı belirterek, dün greve başlamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, bugün greve destek vermek için işçileri ziyaret etti.

Ziyarette rektörlük önünde grevine devam eden işçilere ve TEZ-KOOP-İŞ'e desteklerini belirten milletvekillerine teşekkür eden TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, yaklaşık 8 aydır süren Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerine tepki gösterdi.

Özdemiroğlu, şunları söyledi:

"İşçi, emekçi her taraftan kıskaç altında. Böyle grevlere emek yanlısı vekillerimiz daha önce yaptığımız grevlere geldiler, dayanışma gösterdiler. Grev, dayanışmayla, mücadeleyle haklarımızı aldığımız zaman başarıya ulaşır. Bütün emek örgütlerini de grevimizi desteklemeye, mücadelemizi büyütmeye davet ediyorum. Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri başladığından bugüne kadar özeleştiri yapmamız gerekirse bizim de büyük hatalarımız oldu. Eylemlilikleri birinci günden itibaren alanlara taşıyamadık. Zaman zaman sıkıntı vermeye çalıştılar ama mücadeleden asla geri durmadık. Daha sonra eylem planı açıklandı ve eylem planı kesintiye uğratıldı, ertelendi. Aslında ertelenecek bir durum yoktu. Sonuç olarak da ne işçilerin ne sendikaların Kamu Çerçeve Protokolü imzalanmasına rağmen hala bilgisi yok. Eğer sözleşmeyi sizin adınıza başkaları yapıyorsa, şeffaf bir ortamda olmazsa gizlilik olur. Tek çare ODTÜ’de idareden kaynaklı, çalışma koşullarınızdan kaynaklı sıkıntılarınız olduğu için bu halde çalışılmaz dedik ve grevi başlattık."

''TAM 7 AY SÜREN BİR ORTAOYUNU İZLEDİK''

İktidarın enflasyonun emekçinin yıkıcı etkisini görmezden geldiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerini şu sözlerle eleştirdi:

''Tam 7 ay süren ve günün sonunda aslında iktidarın istediği olan bir Kamu Çerçeve Protokolü ortaoyununu izledik. Tabii bu olaylar yaşanırken çok ilginç sahnelere de tanık olduk. Masada teklife imza atan Bakanı bir gün ‘şimşek’ çarptığını ve bu ‘şimşek’ sonucu verdiği rakamdan geri adım attığına şahit olduk. Masadan yarım saat izin isteyer kalkan Bakanın bir daha o masaya dönmediğini gördük. Tam trajikomik bir Kamu Çerçeve Protokolü sürecini hep birlikte yaşadık ve günün sonunda her seferinde emekçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini iddia edenler, sarayından bu emekçinin mutfağında yaşadığı yangını bilmeyenler günün sonunda bir uzlaşı ortamıyla bu sürecin tamamlandığını söylediler. Emekçilerin, işçilerin bundan haberi var mı? Bu iktidar göreve geldiğinde asgari ücretin 5,5 katı olan ücretleriniz bugün hangi durumda?

Siyaset, tercih meselesi. Yıllardır bu ülkenin kalkınması için emek verenleri milli güvenlik sorunu olarak görenler, bu toplumun gerçeklerinden uzaklaşmış demektir. İktidara geldiğinde 5,5 asgari ücret alan kamu işçisinin maaşını bugün yarıdan fazla eritenler bu ülkenin gerçekliğinden uzaklaşmış demektir. O nedenle bizler, sizin haklı mücadelenizde yanınızdayız.''

"İŞÇİDEN YANA TEK BİR CÜMLE KURACAK HALLERİ VE YÜZLERİ YOK"

TBMM'deki zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören kanun teklifinin görüşmelerini hatırlatan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde de iktidarın sermayenin yararına çalıştığını söyledi. Bayhan özetle şöyle konuştu:

''Kamu Çerçeve Protokolü imzalandıktan sonra yüz binlerce kamu işçisinin adını ‘kamuda sefalet çerçevesi protokolü’ koydurup bu protokolün tanınmamasını ve protokolün işçilerin, emekçilerin yanıt vermediklerini ilan ettikleri ilk grev, sizin greviniz. Diliyorum ki bu grev ateşi, yüz binlerce kamu işçisinin grev yasağı kapsamındaki Harb-İş işçlerine ve sağlık işçilerine örnek olur, onların fiili grevleriyle taçlanır ve bu Kamu Çerçeve Protokolü’nü yırtar atarsınız. Biz de sizlerle birlikte oluruz.

Yaklaşık 8 aydır süren Kamu Toplu Sözleşme süreci, aslında Türkiye’deki egemen ekonomik ve siyasal düzenin ve Beştepe’nin nasıl bir anlayışa, programa, ufka sahip olduğunun her aşaması birer turnusol işlevi gören bir süreç oldu. 8 ay içerisinde Meclis’te sermaye için gece gündüz at gibi koşturup yasa çıkaran bir iktidarla karşı karşıyaydık. Sadece 5 AKP’li milletvekilinin özel maden şirketlerinin bu ülkenin zenginliklerini uluslararası tekellere yağmalatması için gece gündüz halkın tepksine, üretici köylülerin grevine rağmen, kürsü işgallerine rağmen o yasayı çıkarmak için akla karayı seçtiler. 8 ay kamu işçilerinin ekmeğini biraz olsun büyütmek için verdikleri mücadelenin sesin duymayanlar gece gündüz sermaye için at koşturdular.

Bu ülkede sizler alın teriniz için mücadele ederken bu ülkeyi yönetenler Meclis’te, sarayda sermaye için yüz metre koşuları yaptılar. Dolayısıyla artık bu ülkenin işçilerine söyleyecek, işçiden yana tek bir cümle kuracak halleri ve yüzleri yoktur. Buradan ‘İngiliz Mehmet’ ve ‘stresçi Vedat’a’ seslenmek istiyorum: Bu ülkede sadece 6 ayda faize ödediğiniz 1.2 trilyonu bu ülkenin emekçilerine ayırsanız belki size ömrünüz uzasın diye dua ederlerdi ama siz bunu bile yapamadınız. Hep faizcilere, sömürücülere çalıştınız. Bugün sarayın harcamalarının bir dakikasi 3 bin 500 asgari ücret ediyor. Bu harcamaların beşte birini tasarruf etseniz bu 1000 tane ODTÜ işçisinin ekmeğini az da olsa büyütürsünüz ama siz kendiniz yemeye bakıyorsunuz, ODTÜ işçisine gelince ‘yok’ diyorsunuz.''