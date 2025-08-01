Grev iptal edildi! TÜRK-İŞ’in sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı maden ocaklarında yarın başlaması planlanan grevin; kamu çerçeve protokolünün yarın öğlen saatlerinde imzalanacak olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Dün akşam külliyedeki görüşmenin ardından ortaya çıkan yeni kamu çerçeve protokolünü görüşmek üzere Türk-İş yarın saat 10.00’da başkanlar kurulunu toplayacak.

TÜRK-İŞ'in, sözleşmeyi imzalanması bekleniyor.

600 bin işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü (KÇP) masasına yüzde 90 zam talebiyle oturan Türk-İş ve Hak-İş aylar sonra geldiği noktada konfederasyonlara yapılan son teklif yüzde 24 olmuştu.

Genel Maden-İş Sendikası ile Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında yapılan protokol ile sosyal haklara ilişkin süreç özel hakem ile devam edecek.