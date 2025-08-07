ODTÜ çalışanları greve başladı: 'Hükümetin reva gördüğüyle yetinmiyoruz'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) üyesi çalışanlar, Kamu Çerçeve Protokolü imzalanması sonrasında taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı. Grev kararına ilişkin ODTÜ Rektörlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Rektörlük binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asıldı.

Tez-Koop-İş 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen tarafından okunan açıklamada, "Tez-Koop-İş Sendikası üyesi ODTÜ işçileri olarak, toplu iş sözleşmesi sürecinin işletilmemesi ve haklı taleplerimizin karşılanmaması üzerine, sınıfın en onurlu mücadelesini örüyor; bugün itibarıyla greve çıkıyoruz. Alın terimizin karşılığı verilmediği sürece hizmet üretmeyeceğimizi; insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanmadıkça grevimizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü süreci yaklaşık altı ay önce başlamış; ancak müzakere süreci hükümet tarafının sessizliği nedeniyle uzun bir süre işletilememiştir. Ardından gerek kabul edilmesi mümkün olmayan teklifler gerekse verilen teklifin geri çekilmesi nedeniyle, müzakere süreci tıkanma noktasına gelmiştir. Nihayet, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü, başlangıçta Konfederasyonlar tarafından sunulan teklifin oldukça aşağısında kalmıştır. Hükümet kamu işçilerinin taleplerini duymamış; imzalanan protokol, kamu işçilerini ve ailelerini yoksulluğun pençesinden kurtaracak bir nitelik kazanmamıştır. Açıkça ifade etmek gerekir ki, Kamu Çerçeve Protokolü kamu işçileri için asla bir kazanım değildir.

“GREV KARARIMIZDAN GERİ ADIM ATMIYORUZ”

ODTÜ emekçileri olarak, henüz Kamu Çerçeve Protokolü imzalanmamışken, 28 Temmuz 2025 tarihinde, kemer sıkma politikalarının yalnızca işçiler için işletildiğini, kamu işçisine enflasyon oranında zammın dahi çok görüldüğünü, toplu sözleşme görüşmelerinin ciddiyetinin zedelendiğini vurgulayarak grevimizi ilan etmiştik. Geleceğimizi kendimiz tayin etmek için; umutsuz bir bekleyiş değil insan onuruna yakışır bir gelecek istediğimiz için 'Greve evet' demiştik. Bugün, Kamu Çerçeve Protokolü imzalanmış olsa dahi, grev kararımızdan geri adım atmıyoruz. Bugün, greve çıkıyoruz. Çünkü bu protokol, kamu işçisine ölümü gösterip sıtmaya razı etme protokolü olmuştur. Çünkü toplu iş sözleşmesi altışar aylık ücret artışlarından ibaret değildir. Çünkü idari maddeleri görüşeceğimiz, çalışma koşullarımızı tartışacağımız bir toplu sözleşme masası halen kurulmuş değildir. Protokol hükümetinse, toplu sözleşme hakkı bizimdir grev hakkı bizimdir; ODTÜ bizimdir.

“ODTÜ İŞÇİLERİ, HÜKÜMETİN REVA GÖRDÜĞÜYLE YETİNMİYOR DOSTLAR”

ODTÜ işverenine sesleniyoruz. ODTÜ, akademisyeni, memuru, öğrencisi ve işçisiyle bir bütündür. ODTÜ’nün her bir bileşeninin insanca yaşama ve çalışma hakkı tanınmalı; ODTÜ işçilerine emeğinin karşılığı verilmelidir. ODTÜ bileşenlerine sesleniyoruz. 1 Mayıslarda nasıl omuz omuza yürüyorsak, bugün de grevimizi hep birlikte büyütelim. 1 Mayıs Marşımızı nasıl hep bir ağızdan söylüyorsak, bugün de grev halaylarına hep beraber duralım. Sınıf kardeşlerimize sesleniyoruz. Tez-Koop-İş Sendikası üyesi ODTÜ işçileri, hükümetin reva gördüğüyle yetinmiyor dostlar. Sizler de yetinmeyin! Hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını alacak gücümüz var. Gelin; iş, ekmek ve özgürlük mücadelemizi birlikte büyütelim. Grevimiz ODTÜ’nün tarihine ışık; Türkiye işçi sınıfının mücadelesine umut olsun. İşyerlerimizdeki dayanışmamızdan, sendikal mücadelemizin haklılığından, sınıf kardeşlerimizden aldığımız güçle bir kez daha haykırıyoruz. ODTÜ’de grev var."