CHP ve İYİ Parti'den iktidara bayram ikramiyesi çağrısı: En az 2 bin lira olmalı

10 Nisan 2022 Pazar, 12:45

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, KRT TV'de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuk oldu.

Usta ve Budak, dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılması için önerge hazırlığında olduklarını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRET, HER ÜÇ AYDA BİR GÜNCELLENMELİ"

Usta, bayram ikramiyeleri, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Yapılacak çok şey var ama vatandaş açısından acil olanı bayram ikramiyesi. 3 bin 500 lira civarında olması gerekiyor. Hadi bunu veremedi diyelim, bu yıl en azından gıda enflasyonu kadar artırılması yani yaklaşık 2 bin liraya getirilmesi lazım. Baskılarımızı iktidara sürdüreceğiz.





Asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarının da güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz, insanların alım gücünü artırmamız gerekiyor. Her üç ayda bir asgari ücretin güncellenmesi gerekiyor. 1 Nisan-1 Temmuz ve 1 Ekim dönemleri için ücretlerin güncellenmesini talep ediyoruz, refah kaybı başka türlü engellenemez.

"SORUNLARI ÇÖZMENİN YOLU, ERKEN SEÇİME GİTMEK"

Budak ise, önerge hazırladıklarını belirterek, “İki dini bayramda verilecek ikramiyelerin minimum asgari ücret seviyesinde olmasıyla ilgili bir önerge hazırlıyoruz, önümüzdeki hafta Meclis’e gelir diye düşünüyorum. Ayrıca saçma sapan enflasyon-faiz inadından vazgeçmeleri gerekiyor. Ama ekonomik sorunları çözmenin en önemli yolu, hızla erken seçime gitmek, bunu vurgulamamız gerekiyor" diye konuştu.