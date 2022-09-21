CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu afişleri hazırlayan şirket: Cumhur İttifakı istedi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 20:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyareti öncesi şehrin birçok reklam panosuna asılan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'li vekilleri hedef gösteren afişleri basan şirket tarafından açıklama yapıldı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre şirket, afişlerin Cumhur İttifakı partilerinin isteği üzerine basıldığını söyledi.

Afişleri basan şirketin başkanı Mustafa Karatepe, açıklama yayınlayarak “Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan bilboardlarda yer alan afişlerin baskısı, ‘Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketimiz tarafından yapılmıştır. Baskısını yaptığımız açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir" dedi.



Afişlerin asım işleminin kendileri tarafından yapılmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan Bilboard'larda yer alan afişlerin baskısı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketimiz tarafından yapılmıştır. Baskısını yaptığımız açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir. Baskısını yaptığımız açık hava reklamları (Bilboard, Raket, Totem ve Megalight) yetkili şirket tarafından bizden teslim alınmış ve asımı yine bizden teslim alan şirket tarafından yapılmıştır.





Kamuoyunda, şirketimizin 3. şahıslarla ortaklık yaptığı iddiaları dolaşmaktadır. Bu iddiaların asla gerçeklik payı yoktur. Şirketimiz, REKA Reklam/ Mustafa Karatepe adıyla 16.10.2016 yılında resmi olarak faaliyete başlamış ve halen faaliyetlerine reklam, baskı, fuarcılık, dezenfeksiyon ve organizasyon konularında devam etmektedir. Bir takım çevrelerin çıkar ya da provoke amaçlı iddia ettikleri gibi şirketimizin kurulduğu günden bu yana 3. şahıslarla hiçbir ortaklığı olmamıştır. Şirketimiz, misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Geldiğimiz noktada kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına böyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

KILIÇDAROĞLU, ‘PROVOKASYON AFİŞİ’NIN ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

Elazığ ziyareti öncesi kentte Kılıçdaroğlu’nun gelişini duyuran afişler kaldırılırken Kılıçdaroğlu ile CHP'li vekilleri hedef gösteren afişler asılmıştı. halktv.com.tr’ye konuşanlar, söz konusu imzasız afişleri asanın AKP İl Başkanlığı olduğunu söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendi hakkında asılan afişteki “İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak” sözünün kendisine ait olmadığını söyleyerek konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu da kendisine atfedilen “(tutuklu eski HDP eş genel başkanı) Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” diye yazılı afişin önünde elleri bağlı bir şekilde poz vererek Twitter’dan şunları yazmıştı:

Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.





Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

‘BATSIN BU AYRIMCILIK! BATSIN BU DİLİNİZ!‘

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!





Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.

Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. pic.twitter.com/EjnoKeDJNN — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 19, 2022

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'a gidişini "Kılıçdaroğlu Elazığ'da" afişiyle duyurmak üzere hazırlanan pankartlar engelle karşılaşmış, zabıta ekipleri Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretini duyuran afişleri asılı oldukları yerlerden kaldırmıştı.

Şehrin birçok reklam panosuna Kılıçdaroğlu'nun Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında söylediği iddia edilen "Göğsüne madalya takacağım" sözlerinin yer aldığı afişler asılmış, adı yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun milletvekili olduğu Erzurum'daki pankart da kısa süre önce toplatılmıştı.