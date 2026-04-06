CHP ve SDD’den 'Dokuz Umde’den Sosyal Demokrat Programa' etkinliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), “Dokuz Umde’den Sosyal Demokrat Programa: Cumhuriyet’in Köklerinden Halkın Yarınına, Parti Programından Hükümet Programına” başlıklı programla CHP’nin hükümet programını anlatacak. 8 Nisan Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

Programın açış konuşmasını SDD Genel Başkanı Sami Doğan ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke gerçekleştirecek. Ardından sırasıyla “Demokrasi, Yönetim ve Adalet” başlığında Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CAO Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz; “Kalkınma ve Ekonomi” başlığında Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, CAO Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, CAO Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe ve CAO Ticaret Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu; “Sosyal Devlet” başlığında İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CAO Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, CAO Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş ve CAO Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala; “Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik” başlığında Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CAO Dışişleri Politika Kurulu Başkanı Ömer Kaya Türkmen ve CAO İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan alanlarına ilişkin konuşmalarını gerçekleştirecek. Programın kapanış konuşmalarını ise SDD Genel Sekreteri Ali Onat Çetin ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan yapacak.