CHP’yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar’ın hesabına erişim engeli

Sosyal medya hesabından CHP’yi ve bazı CHP’li isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunan Tamar Tanrıyar’ın X hesabına erişim engeli getirildi.

Tamar Tanrıyar, Böcek Ailesi'nin özel hayatıyla ilgili iddialarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Özel, CHP’lilere ve ailesine yönelik paylaşımlara tepki göstererek, söz konusu içeriklerin kaldırılmamasını eleştirmişti.

Özel, "AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet. AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır?” demişti.