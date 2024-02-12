CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:09

Güncelleme: 12.02.2024 - 18:09

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aday belirleme gündemiyle son kez toplanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu ana kadar İstanbul’un 39 ilçesinden 28’i için belediye başkan adayları belirlendi. Bugün gözlerin çevrildiği MYK toplantısında ismi belirlenen adaylar, PM toplantısında oylanacak. Oylamanın ardından kamuoyuna açıklanacak.

KONUŞULAN İSİMLER

İstanbul'da açıklanması beklenen 11 aday için kulislere yansıyanlara göre; Aslı Öymen ve Esra Huni Bulduk'un ismi geçtiği Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Ali Rıza Akyüz'ün de isminin de geçtiği Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Sarıyer'de Oktay Aksu, Zeytinburnu'nda Banu Gazi Tütüncü isimleri öne çıkıyor.

Esenyurt adayı ise henüz netleşmiş değil.

Malatya belediye başkanlığı için ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ismi geçiyor.