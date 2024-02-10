Son dakika... Erdoğan yerel seçim startını Zonguldak'ta verdi: 'Buradan başlatıyoruz'

Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:13

Güncelleme: 10.02.2024 - 15:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

'DOĞAL GAZ DESTEĞİ' AÇIKLAMASI!

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık.Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız.

Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri hayata geçiriyoruz.

Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

"SEÇİM MARATONUNU ZONGULDAK'TAN BAŞLATIYORUZ"

Zonguldak'ın bizim gönül dünyamızda müstesna bir yeri var. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart öncesi seçim maratonunu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Zonguldak'ta Bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz.

14 Mayıs'ta sadece karşımızdaki adayla mücadele etmedik. Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarıyla da mücadele ettik. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin desteğiyle bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına güçlü şekilde sahip çıktı."

ADAYLARI AÇIKLADI!

Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe adaylarını açıkladı:

Alatlı - Recep Ocak

Çaycuma - Bünyamin Bostancı

Devrek - Özcan Ulupınar

Ereğli - İbrahim Sezer

Gökçebey - Erkan Soner Kodaman

Kilimli - Kamil Altun

Kozlu - Ali Bektaş

Ayrıntılar geliyor...