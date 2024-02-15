CHP’de flaş karar... Karaburun Belediye başkan adayı değişti!

CHP, ithal aday tartışmaları nedeniyle gündemde olan İzmir’in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı’nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:45
CHP’de flaş karar... Karaburun Belediye başkan adayı değişti!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Karaburun Belediye başkan adayı olarak ilan edilen Nurşen Balcı, daha önce partililer tarafından ’ithal aday’ eleştirileriyle protesto edilmişti. Söz konusu ilçede adaylık konusu, CHP tarafından yeniden ele alındı.

MEVCUT BAŞKAN ADAY GÖSTERİLDİ

Bugün gerçekleşecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı aday tanıtım toplantısı öncesi, önemli bir gelişme yaşandı. Aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeniden aday olarak gösterileceği öğrenildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

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ÇİĞLİ ADAYI DA DEĞİŞMİŞTİ!

CHP İzmir’de, Çiğli Belediye başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım'ın da adaylığı iptal edilmiş, kendisinin yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday olduğu açıklanmıştı.


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