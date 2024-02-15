CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:07

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özel, aday açıklamalarından sonra partisinde yaşanan tartışmalara ilişkin “Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz. Adaylar belli olduktan sonra CHP’de sorun kalmıyor. Bursa’yı alacağız. Balıkesir, Manisa ve Denizli’de de çok iddialıyız. Çok sürprizler olacak. Yüzyılın sürprizini de Malatya’da yapacağız” dedi. Çankaya’da 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner’in aday gösterilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Özel, “Çok üzerinde durduğum ve içime sinen bir adaylık. Onu avukat parantezine almak büyük haksızlık” dedi.

Partinin seçim sloganını “İşimiz gücümüz Türkiye, işimiz gücümüz belediyecilik” olarak açıklayan Özel, “En rahat olduğum iki il Ankara ve İstanbul. Partinin oyunun çok üzerinde bir kabul oranları var. Sıkı çalışıyorlar” dedi.

HATAY HÂLÂ GÜNDEMDE

Hatay’da Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalara da değinen Özel, “Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Hatay’da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş’a gösteririm ve adayı değiştiririm. Bir alternatif arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı. Özel, TİP’in adayı Gökhan Zan’a ilişkin de “İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra görüşmek istedi. Arsuz Belediyesi için talepte bulundu. ‘Lütfü Bey’le de uyumlu çalışırım’ dedi. Şimdi Hatay adayı oldu. Hayırlı olsun. Hiçbir şey söylemem. Ama CHP’nin adayına karşı kullandığı dil doğru değil” dedi.

Özel, Cumhur İttifakı’ndan gelen DEM Parti yorumlarına ise “Benim ilişkim herkesin gözünün önündeki siyasi ilişki. Bunlar bayramlaşmıyorlar, Meclis’in arka odasında sıkı fıkılar. Heyetler halinde görüşüyorlar. Biz demlenmiyoruz, AKP ve MHP ile kurduğumuz siyasi iletişim gibi iletişim kuruyoruz. Bizimkisi cesaret gerektirir, onlarınki korkakça ve ahlaksızca yürütülen bir süreçtir” karşılığını verdi.

‘İZMİR’DE YENİLENME GEREKİYORDU’

CHP lideri Özel, gazetecilere İzmir’de bir yenilenme ve yeniden seçmenin dönüp CHP’ye bakmasını istiyorduk. Çünkü hizmetten değil ama bir yorgunluk vardı” yorumunu yaptı.