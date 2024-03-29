CHP'de 'para sayma' soruşturmasında iş insanının ifadesi ortaya çıktı: 'Gerçeği yansıtmamaktadır'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:58

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:04

Yerel seçimlere günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan, ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bugün Karsal Örme Şirketi’nin sahibi iş insanı Hüseyin Köksal da 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında daha önce de Köksal'ın özel şoförü Servet Yıldırım'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

TOPLAM 13 ŞÜPHELİ VE 2 TANIK İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek 'bilgi sahibi' olarak ifade verdi. Dosya kapsamında Hasan Hüseyin Şenyurt isimli bir kişi de 'tanık' olarak ifade verdi. 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti. 25 Mart'ta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. 27 Mart'ta da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, adliyeye gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. 28 Mart'ta ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP PM Üyesi Turgay Özcan, yine 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

İş insanı Hüseyin Köksal'ın da ifade vermesiyle birlikte, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verenlerin sayısı 14 oldu.

"BURADA BULUNMA SEBEBİM TANIĞIN İFTİRALARI YÜZÜNDENDİR"

Hüseyin Köksal, ifadesinde dosyada tanık olarak ifadesi bulunan Hasan Hüseyin Şenyurt'un beyanı dışında soruşturmaya konu görüntülerde ve diğer şüphelilerin ifadelerinde isminin geçmediğini belirterek, sadece tanık Şenyurt'un beyanlarına ilişkin açıklamada bulunacağını ifade ederek, "Benim buraya çağrılma sebebim dolandırıcılıktan, tecavüzden, kaçakçılıktan suç kaydı olan ve tutuklanan Hasan Hüseyin Şenyurt isimli bir insanın iftiralarıdır. İnternete adını yazdığımızda karşımıza çıkıyor. Üçüncü kuşak temsilcisi oduğum bir şirketin sahibiyim Her yıl devlet tarafından incelenen, tek bir usulsüzlük bulunmayan, vergilerini ödeyen bir insanım. Ne olduğu belirsiz birinin iftirasıyla şüpheli olarak ifade vermeyi doğru bulmuyorum. Hasan Hüseyin'in beyanında geçen aracımla ilgili iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ben iş hayatın boyunca ne başkasının parasını ne de kendi paramı nakit olarak taşımamış biriyim. Bunlar iftiradır. Cevap vermeyi dahi doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"TUNCAY YILMAZ ARKADAŞIMDIR"

Sahibi olduğu şirketin şoförlerinden olan Servet Yıldırım ile tanık Hasan Hüseyin Şenyurt'un arasındakiyi bilmediğini kaydeden Köksal, tanık Şenyurt'u tanımadığını da ekleyerek, "Dosya içerisinde şüpheli ve tank olarak bulunan kişilerden Tuncay Yılmaz arkadaşımdır. Onunla tanışmam 10-15 yıla dayanmaktadır. Şirketime gelmişliği, gitmişliği vardir. Bu da doğaldır. Kendisi ile aramızda herhangi bir ticari ilişki yoktur. Fatih Keleş ile tanışıklığım çok daha eskilere dayanmaktadır. Benim aile şirketim ile Fatih Keleş'in aile şirketi aynı sanayi sitesinde bulunmakta. O nedenle çok eski tanırım. Çok sık görüşmem, ancak tanışıklığımız vardır. Yine Hasan Hüseyin Şenyurt'un ifadesinde geçen Serdal Murat, Hasan Hüseyin Şenyurt'un dosyaya ibraz ettiği dilekçenin ekinde yer alan fotoğraflardaki Taşkın'ı medya sektöründe bulunmamızdan dolayı tanırım. Kendisini 1-2 kere görmüşümdür. Murat Kapki ve Ferhat Kapki'yi arkadaşlarım olması nedeniyle tanırm. Üniversite yıllarına dayanan arkadaşlığımız söz konusudur. Yine Ahmet Köksal benim amcamın oğlu olur. Kendisi Advertcity şirketinin ortaklarındandır. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Murat Ongun'u genel olarak basından tanırım. Birkaç sefer de kendisiyle karşılaştığımız ve oturmuşluğumuz vardır. Son olarak Hasan Hüseyin Şenyurt'un dilekçesinde geçen Emrah Bağdatlı da benim arkadaşımdır. Kendisini 20 yaşından beri tanırım. Bu isimler dışında dosyada yer alan bilirkişi görüntülerinde bulunan kisilerin hiçbirisini tanımıyorum. Hatta belediye başkanı olduğunu belirttiğiniz Muammer Keskin ve Ali Kalıç'ı da tanımam. Bu isimleri bile duymuşluğum yoktur. Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur" ifadelerini kullandı.

"KAMPANYAYA BAĞIŞTA DAHİ BULUNMADIM"

Köksal, ifadesinin devamında, "Servet Yıldırım'ın benim aracımla Serdal Taşkın'dan aldığı paraları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'e taşıdığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca iddia edildiği gibi benim Advercity isimli şirkette resmi veya gayri resmi herhangi bir ortaklığım veya hissem bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu para görüntüleri ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.