'Para sayma' soruşturması... İş insanı Hüseyin Köksal da ifade verdi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada kapsamında, iş insanı Hüseyin Köksal da ifade verdi.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:23
'Para sayma' soruşturması... İş insanı Hüseyin Köksal da ifade verdi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Hüseyin Köksal adliyeye geldi.

Köksal ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE İFADE VEREN İSİMLER!

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise, 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek 'bilgi sahibi' olarak ifade verdi.

Dosya kapsamında Hasan Hüseyin Şenyurt isimli bir kişi de 'tanık' olarak ifade verdi. 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.

Son olarak 25 Mart'ta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Önceki gün de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade verdi. 

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise dün ifadeye çağrılırken, CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan da 'şüpheli' sıfatıyla dün ifade vermişti.


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