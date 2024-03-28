CHP'de 'para sayma' soruşturmasında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesi ortaya çıktı: 'Bağış parası'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:47

Güncelleme: 28.03.2024 - 15:58

Yerel seçimlere günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan, ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

"9 KİŞİ 400 BİN TL CİVARI PARA TOPLADIK"

Başkan Muammer Keskin, avukatları Seval Adal ve Ergün Özer eşliğinde verdiği ifadesinde, Onur Öksel'in olay tarihinde özel kalemi olduğunu, şu anda ise Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, yeni bir il binasının alınması için başlatılan "Bir tuğla da sen koy" isimli kampanyaya destek olmak amacıyla kendisi ve samimi olduğu arkadaşları avukat Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Mali Müşavir Serdar Özkan, Mali Müşavir Kemal Tastan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ve Filiz Polat olmak üzere toplam 400 bin TL civarında para topladıklarını anlattı.

"BAĞIŞ PARALARINDAN İL BAŞKANLIĞI SORUMLUDUR"

Başkan Keskin, görüntülerin kaydedildiği 9 Aralık 2019'da Onur Öksel'i telefonla arayarak bulunduğu yere çağırdığını ve içinde 400 bin TL olan çantayı kendisine vererek, paranın teslim edileceği adrese götürmesini istediğini, Öksel'in ise talimat üzerine para çantasını alarak verilen adrese götürdüğünü ifade etti. Başkan Keskin, bağış kampanyası ve paranın harcanması noktasında bütün sorumluluğun CHP İstanbul İl Başkanlığına ait olduğunu belirtti.

"MAKBUZ VERİLMEDİ"

Yaptıkları bağış karşılığında kendilerine makbuz verilip verilmediğine cevap veren Keskin, "Herhangi bir belge veya makbuz almadım. Bu makbuzların CHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından bana gönderileceği söylendi. Hatta Ergün Özer bir keresinde vermiş olduğu 50 bin TL bağışın makbuzunun gelip gelmediğini sordu. Ben de makbuzların daha sonra il teşkilatından gönderileceğini söyledim. Ancak pandemi sürecinin araya girmesiyle bu konu bir daha gündeme gelmedi. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaslarımdan almış olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim" dedi.