CHP'de para sayma soruşturması: Şişli Belediye Başkanı ifade verdi

Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:22

Güncelleme: 28.03.2024 - 11:33

Yerel seçimlere günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan, ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

CHP PM ÜYESİ DE İFADE VERDİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin, verdiği ifadede kendisine parayı verenin CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan olduğunu söylemesi üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Özcan da bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

DAHA ÖNCE 11 ŞÜPHELİ VE 2 TANIK İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek 'bilgi sahibi' olarak ifade verdi. Dosya kapsamında Hasan Hüseyin Şenyurt isimli bir kişi de 'tanık' olarak ifade verdi. 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti. Son olarak 25 Mart'ta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Dün ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.