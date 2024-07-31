CHP’de tüzük hesapları: CHP’de yönetim tüzük çalışırken, Kılıçdaroğlu da il gezilerini sürdürüyor

Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:17

Güncelleme: 31.07.2024 - 20:17

CHP yönetimi tüzük hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu sırada CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da il gezilerine devam ediyor.

Gaziantep, Trabzon, Kayseri ve İzmir’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun sürdüreceği belirtilen bu gezilere ilişkin konuşan CHP’nin önceki yönetime yakın kaynaklar, “Ziyaretlerin öncelikli gündemi kurultayı ve değişim için verilen sözlerin takibi. Eğer verilen sözler tutulursa zaten partide herkese eşit fırsat açılabilir. Kemal Bey de bu sözlerin takibi konusunda örgütün motivasyonunu yükseltmek için geziyor” diyor. Tüzük kurultayının seçimli bir kurultaya dönüşme ihtimalini değerlendiren Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Şimdilik beklenti tüzüğün değişmesi. Ama bir tüzükte beklentiler karşılanmazsa seçimli kurultay için imza toplamak gerekir. Onun için de canlı olmak lazım. İl gezilerine öyle de bakılabilir” yorumunu yapıyor. Buna bağlı olarak “Kılıçdaroğlu bir daha genel başkanlığa aday olur mu?” sorusunu yanıtlayan kaynaklar, “Olmaz diyemeyiz” karşılığını veriyor.

‘İSTANBUL-ANKARA’ SÜRTÜŞMESİ

Ancak Kılıçdaroğlu’nun hem Meclis grubu içinden hem de parti içinden kurultay dönemi kadar destek bulmadığını da söyleyen partililer, “Kurultay zamanında Kemal Bey’le olan vekillerin şimdi de yeniden onunla birlikte olduğu tartışmalı. Şu anki yönetimden memnun olmayanlar var ama onların hepsi birden Kemal Bey’in tekrar gelmesini istemeyebilir” diyor. Mevcut yönetim, özellikle yerel seçim başarısı varken seçimli kurultay tartışmalarının anlamsız olduğunu vurgularken, Kılıçdaroğlu’na yakın isimler de “Seçim kazanılsa bile örgütün beklentileri var ve seçim sonrası süreçte Erdoğan’a olan yakınlaşmadan bir rahatsızlığı var. Partide İstanbul’la Ankara arasında da bir sürtüşme var. Tüzük kurultayında genel merkez kendine yönelik düzenlemeler yaparsa ya da sürtüşme orada açığa çıkarsa işler değişir. O zaman da Kemal Bey ekibiyle İstanbul yan yana gelebilir. Yani partide üç parçadan ikisi bir araya gelince her şey olabilir” değerlendirmesini yapıyor.