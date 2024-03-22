CHP'deki 'para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifade verdi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:22

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:23

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öksel, bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddiasıyla sosyal medyada, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan, ancak mevcut il binasının eski mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİ

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dün 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Onur Öksel, bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

ŞU ANA KADAR 6 İFADE VERİLDİ

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek ifade vermişti.

KAFTANCIOĞLU'NUN BUGÜN İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Kaftancıoğlu'nun da bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermesi bekleniyor.