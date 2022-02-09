CHP'den açıklama: Parti merkezine faturalar yağıyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Elektriğe kademeli tarifeyle gelen zamlardan şikâyetçi olan yurttaşlar, yaşadıkları sorunları CHP’ye iletmeye başladı.

Partilerine çok sayıda fatura gönderildiğini söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bize faturalar yağıyor. Vatandaşın evindeki faturalar ikiye katlanmış. Emekli destek olmadan ödemenin altından kalkamıyor. Esnafın elektrik faturası ise ödediği kirayı geçmiş” dedi. Faturası bir ayda 934 liradan 1913 liraya yükselen bir esnafın durumunu paylaşan Öztrak, “Ya bu zamları geri alacaksınız ya da dar ve sabit gelirlilerin gelirini her ay zamlara paralel olarak artıracaksınız” çağrısını yaptı.