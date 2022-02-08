CHP'den, elektrik zamları için İstanbul'un 39 ilçesinde protesto: "Zamlar geri alınsın"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın İstanbul’un 39 ilçesinde elektrik zamlarının geri alınması talebiyle eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu, yarın İstanbul’un 39 ilçesinde elektrik zamlarını protesto edeceklerini duyurdu.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, yurttaşların elektrik faturalarını gösterdiği bir video paylaşarak şu notu düştü:

İstanbul’da vatandaş soğuktan donarken elektrik faturaları cep yakıyor!

İstanbul örgütü olarak geçinemeyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere bir kez daha sokağa çıkıyoruz#ZamlarGeriAlınsın diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz pic.twitter.com/nbuQ1cD4b0