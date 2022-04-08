CHP’den Bakan Derya Yanık’a 15 Temmuz soruları

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili sorusuna gecikmeli yanıt geldi. Bulut, tartışılan yardım paralarına ilişkin 2020 Haziran’da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Aradan geçen iki yılda, Selçuk görevden alınırken bakanlığı da ikiye bölündü.

Önergeye yanıtı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi. Yanık, “Mart 2022 itibarıyla, vakıf hesaplarından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 104 milyon 145 bin TL ödeme yapılmıştır. Hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı aylık 2 bin 600 TL’ye çıkarılmıştır” bilgisini paylaştı.

"PARA GASP EDİLDİ"

Yanık’ın yanıtı değerlendiren Bulut, “251 şehit yakını ile 2 bin 734 gazi için yardım kampanyası başlatılarak 309 milyon lira toplanmıştı. Aralık 2017’de Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı kuruldu. Hazine hesabında tutulan ve nemalarıyla 339 milyon liraya ulaşan para, vakıf hesabına aktarıldı. Ancak bu süreçte şehit yakınları ve gaziler için toplanan para AKP tarafından gasp edildi” dedi. Yanık’ın paylaştığı rakamların yetersiz olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti: “Açlık sınırının 4 bin 928 TL olduğu ülkemizde şehit yakınlarına ve gazilerimize reva görülen para 2 bin 600 TL. Şehit yakınları ve gaziler sadaka değil, hakları olan parayı istiyor.”