CHP’den Başkan Sengel’e destek!
CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma açılmasına sert tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında “Filiz Ceritoğlu Sengel yalnız değildir!" denildi.
Danıştay 1. Daire Başkanlığı, İzmir’in Selçuk ilçesinde, izinsiz asılan 'Love Erdoğan' afişlerini kaldıran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma açılabileceğini hükmetti.
Karar sonrası kamuoyunda büyük tepki gelirken CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü de basın açıklaması yaptı.
İlçe Başkanı Mehmet Karanfil tarafından okunan açıklamada, "Efes Selçuk halkı ile birlikte, tek bir adama yaranma hevesiyle Belediye Başkanımızı hedef alanlara karşı mücadelemiz daha büyük inanç ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.
“YARGI SOPASIYLA SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASI”
Sengel’in siyasi hesaplarla cezalandırılmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Hukuk dışı olduğu ve siyasi husumet sonucu verildiği açık olan bu karar kabul edilebilir değildir. Başkanımızın her zaman olduğu gibi yanındayız! Seçmen iradesini yok sayarak seçilmiş bir belediye başkanımızı siyasi yasaklarla etkisizleştireceğini sananlar, yargı sopasıyla siyaseti yeniden dizayn etme çabasında olanlar, Selçuk halkının iradesini siyasi kumpaslarla ortada kaldırma girişiminde bulunanlar bilsinler ki çabaları nafiledir” ifadeleri kullanıldı.
Başkan Sengel’in yanında olduklarını aktaran Karanfil sözlerini, “Efes Selçuk halkı ile birlikte, tek bir adama yaranma hevesiyle Belediye Başkanımızı hedef alanlara karşı mücadelemiz daha büyük inanç ve kararlılıkla devam edecektir. Filiz Ceritoğlu Sengel yalnız değildir!" diyerek noktaladı.
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