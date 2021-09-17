CHP’den dans gösterisini hedef gösteren MHP’ye sert tepki: Türkiye’yi karanlığa teslim etmiş parti

17 Eylül 2021 Cuma, 14:50

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin gala yemeğinde dünyaca ünlü dansçı Ziya Azazi’nin sahne almasının ardından çıkan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu’nun yaptığı açıklamaların "siyasi etik ve ahlaktan çok uzak olduğunu" savunan Polat, “İktidarın yapamadığı etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. 65 ülkenin katılımıyla özellikle İzmir’in ve Türkiye’nin kültürünün tanıtımı açısından çok güzel bir gece düzenlendi. Yapılan şey bir dans gösterisi, dini bir ritüel değil. Siyaset malzemesi üretmeye çalışan güruh, yurttaşlarımızın dini hassasiyetlerine dokunarak güya karalama kampanyası düzenliyor. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu’nun kullandığı üslup siyasetteki etik ve ahlaktan çok uzak. İşin garip tarafı meyilleriyle Türkiye’yi karanlığa teslim etmiş partinin temsilcileri söylüyor bunları. Türkiye’yi karanlığa teslim edenlerin konuşmaya hakkı yok. Hadsizlikte sınır tanımıyorlar” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat



"ÖZGÜRLÜĞÜ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

İzmir’in demokrasi ve özgürlüklerin kenti olduğunu vurgulayan CHP’li Polat, “Çöplüğün içerisinde yaşayanlar çöplüğün kokusunu almayıp dışarıdaki farklı kokudan rahatsız olurlar. Türkiye’yi çöplüğe ve karanlığa sürükleyen iktidarın ortağı MHP’nin Genel Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı kendi çöplüklerine baksınlar. Türkiye getirdikleri durum ortada… İktidarın tam zıttını yaparak yerel yönetimlerimizde sanatı, kültürü, bilimi, demokrasiyi, özgürlüğü, kadın-erkek eşitliğini, inanç ve kültürlerin özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Bu açıklamaları yapmadan önce biraz araştırsalardı; aynı dans ve sanatçının 2011-2014 yılları arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinliklerinde de gösteri yaptığını görürlerdi. Şimdi boş konuşanlar o dönem sahiplerinden izin çıkmadığı için Kültür Bakanlığı’na hiç ses çıkarmamışlardı. Ama iktidar hırslarından dolayı geçmişte olduğu gibi şimdi de bir çizgileri ve üslubu olmadan sadece eleştirmek için eleştiri yaptıklarını görüyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi” kapsamında da 10 Eylül'de bir gala yemeği düzenlenmiş, gecede dünyaca ünlü sufi dansçı Ziya Azazi sahne almıştı. AKP ve MHP'li isimler dünyaca ünlü dansçı Ziya Azazi'yi sosyal medyada 'çıplak semazen' ifadeleriyle hedef göstererek Başkan Tunç Soyer'i bu gösteriyi düzenlediği için eleştirmişlerdi.