CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" sözlerine sert tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu hakkında konuştu. Erdoğan, pitbull cinsi köpekler için, "Bu köpekler, parası bol olanların köpekleri" dedi.
"Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum" diyen Erdoğan, "İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” açıklaması ve akabinde bazı medya kuruluşlarının da sokak hayvanlarını suçlayıcı ifadeler kullanması, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' söylemi ile hayvan sahiplerini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Başarır, "Bu ülkede ne söylediğine dikkat etmeyen, insanları ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var!" ifadelerine yer verdi.
Başarır devamında, "Gündem hayvan hakları olunca fotoğraflar eşliğinde bir köpeği sahiplenen, bir köpek saldırısı olunca da “Beyaz Türkler” söylemi ile insanları ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var!" ifadelerini kullandı.
Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:
Bu ülkede ne söylediğine dikkat etmeyen, insanları ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 25, 2021
Gündem hayvan hakları olunca fotoğraflar eşliğinde bir köpeği sahiplenen, bir köpek saldırısı olunca da “Beyaz Türkler” söylemi ile insanları ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var! pic.twitter.com/oHd9Hk1RD8
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