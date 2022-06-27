CHP'den Erzincan'da siyanür sızıntısı yaşanan altın madeni hakkında açıklama: 'Sürecin takipçisiyiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın siyanür sızıntısı yaşanan Erzincan İliç’teki altın madeninin faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili “Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:09
CHP'den Erzincan'da siyanür sızıntısı yaşanan altın madeni hakkında açıklama: 'Sürecin takipçisiyiz'
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CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Erzincan İliç’te siyanür sızıntısı olan Anagold Madencilik firmasının faaliyetlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durdurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztunç’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İliç için faaliyetten men sorumuz sonrasında, Bakanlık durdurma kararı verdi. Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz. Geçici göstermelik yaptırımlarla algı yönetimi yapmasına izin vermeyeceğiz.”



Erzincan ali Öztunç siyanür CHP
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