CHP'den Funda Kocabıyık'ın görevden alınmasına ilk tepki: 'Siyaseten ahlaksızlıktır'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:55

Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, Gezi kararına tepki göstermiş ve AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Kocabıyık'ın eleştirilerinin ardından bugün eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiği açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ise Kocabıyık'ın görevden alınıp merkeze çekilmesine tepki gösterdi.

Altay, "Bir valiyi eşinden sebep merkeze çekmek siyaseten ahlaksızlıktır, devlette çürümenin alametidir" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ

Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık Gezi Davası'nda çıkan hapis cezalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiği paylaşımında şu ifaderi kullanmıştı;

"Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz"