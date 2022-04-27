Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a geçici görevlendirme

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:12

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Kararın, eski AKP'li vekil ve Vali Funda Kocabıyık'ın da eşi olan Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi Davası'ndaki karara tepki gösterip AKP'yi eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar" demişti.

Kocabıyık, paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.''



