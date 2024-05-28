CHP’den ‘Gazze’de soykırımı durdurun’ eylemi

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 22:29
CHP’den ‘Gazze’de soykırımı durdurun’ eylemi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Çelik’in paylaşımı şu şekilde: 

“GAZZE’DE SOYKIRIMI DURDURUN! Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.”


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