CHP’den ‘Gazze’de soykırımı durdurun’ eylemi
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.
Çelik’in paylaşımı şu şekilde:
“GAZZE’DE SOYKIRIMI DURDURUN! Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.”
GAZZE’DE— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 28, 2024
SOYKIRIMI
DURDURUN!
Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
29 Mayıs Çarşamba
Saat: 18.00
Beşiktaş Levent Metro Çıkışı pic.twitter.com/6AqOHFfCgq
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