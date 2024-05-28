İsrail insani yardım bölgesine saldırdı: 21 kişi öldü

Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:10

Güncelleme: 28.05.2024 - 17:15

İsrail güçleri, Al-Mawasi insani yardım bölgesini havadan bombaladı. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda yerde yatan yaralı ve ölü Filistinli sivil insanların olduğu görülüyor.

21 kişinin öldüğü saldırı sonucu bir çok çadır hasar gördü. İnsani yardım bölgesindeki Filistinlilerin, İsrail’in saldırılarından kaçmak amacıyla önceden belirlenmiş bölgeye geldikleri biliniyor. Saldırı sonucu yaralananların sayısı ise henüz belli değil.

"SALDIRI BİR 'HATA'YDI"

İsrail, geçtiğimiz pazartesi gecesi Refah’taki bir insani yardım bölgesini vurmuş ve 45 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

İsrail ordusu, “kesin istihbaratla, isabetli mühimmat kullanarak” askeri bir hedef vurduğunu iddia etmiş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıyı bir “hata” olarak nitelendirmişti.

İsrail Devlet Televizyonu KANN'ın iddiasına göre, bölgede zulalanan mühimatın patlaması sonucu, insani yardım bölgesinde yangın çıktı. Yaşanan sivil zaiyatı sebebi olarak patlayan mühimmat gösteriliyor.