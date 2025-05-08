CHP’den HSK tepkisi: 'Komisyon, AKP’li Güler’in talimatıyla yönlendirildi'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:52

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’ndaki Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçiminden CHP anayasa ihlali gerekçesiyle ayrıldı. CHP Anayasa Komisyonu Sözcüsü Bülent Tezcan ise komisyon başkanının seçim sırasında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’i aradığını açıklayarak; “Uzaktan talimatla seçim yönettiler” dedi. Şaibeli HSK seçiminde seçilen üyeler arasında ise; Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi ve üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan, Soma Maden Faciası davası kararlarını bozan Yargıtay üyelerinin olması dikkat çekti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu; önceki gün Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Seçimi kapsamında Meclis kontenjanından gönderilecek 5 adayın seçimi için toplandı. Seçimler gergin başladı. CHP ve Saadet Partisi, DEVA Parti ve Gelecek Partisi’nin Meclis üst çatısı olan Yeni Yol Grubu komisyon üyeleri; iç tüzük ve anayasa ihlali olduğunu belirterek seçimden çekildi. CHP ve Yeni Yol Partisi’nin çekilmesine karşın Genel Kurul'a sunulacak 15 kişi ise komisyonda seçildi.

BLOK OYLAMA YAPTIRILMIŞ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile komisyon üyeleri, TBMM’de HSK seçiminden çekilmelerine ilişkin dün basın açıklaması yaptı. Emir; seçim usulüne ilişkin; “5 üye için 15 aday üye belirlenecekti. Burada yapılması gereken; Meclis’e gidecek her bir statü için belirlenecek her 3 adayın ayrı ayrı oylanmasıdır. Oylamada birinci turda 3’de 2, ikinci turda 5’te 3 çoğunluk aranacak. Eğer bulunamazsa da en çok oy alan iki aday arasından ad çekme yani kura işlemi yapılacak” dedi. Seçimlerin daha önce kura aşamasına kalmadığını, bu nedenle yerleşik bir uygulamanın olmadığını vurgulayan Emir; “Dün (önceki gün) yapılan; tek tek oylama yerine blok listenin oylamasıydı. Blok listelerin oylanması sonrasında da yapılan üçüncü tur oylama işlemi tamamen anayasal dayanaktan yoksundur. Anayasa çiğnenmiştir, anayasa ayaklar altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİN HUKUKUNA AÇIKÇA TECAVÜZ’

Emir'in ardından konuşan CHP Anayasa Komisyonu Sözcüsü Bülent Tezcan ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. “Duyduk, iftira değil” diyen Tezcan; “Karma Komisyon Başkanı, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’i telefonla aradı. Yani Karma Komisyonu telefonla uzaktan AKP Grup Başkanı yönetti. Uzaktan kumandalı bir Karma Komisyon oluşturuldu ve göz önünde hukuka, Meclis’in çalışma alanına, Meclis’in hukukuna, milletin hukukuna açıkça tecavüz edildi. Bunu Türkiye’nin her yerinde hukuku katleden Akın Gürlek gibi hukuk tanımaz kişileri koruyacak bir şemsiye yaratabilmek için yapıyorlar. Bunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız, bütün yargı yollarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

AYM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANLARDANDI

AKP’li Güler'in yönlendirdiği iddia edilen Karma Komisyon'da seçilen adaylar arasında ise yargıda tartışmalı isimler bulunuyor. Tartışmalı isimler ve faaliyetleri şöyle:

- Yargıtay 3’üncü kontenjan için seçilen Hakan Yüksel:* Dairenin, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi ve üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunması tartışmalara neden oldu. Yüksel, hukuk hiyerarşisine aykırı suç duyurusu kararında imzası bulunan daire üyelerinden biriydi.

- Yargıtay 3’üncü kontenjan için seçilen Hakan Türkön:* Organize suç örgütü elebaşıları Sedat Şahin ve Alaattin Saral’ı tahliye eden hakim olarak biliniyor.

SOMA DAVASINI BOZAN HAKİMLER DE LİSTEDE

- Yargıtay 1’inci kontenjan için seçilen Fuzuli Aydoğdu ve Mustafa Yapıcı:* 301 maden işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası davasında Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi, suçluların “olası kast hükümlerine göre birden fazla insanı öldürmekten” ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğine dair karar verdi. Bu kararın adından dairede yıldırım hızıyla üye değişikliği yapıldı ve davanın kaderine etki edecek bir karar alınarak, ceza istemleri kaldırıldı. Aydoğdu ve Yapıcı değişimle gelen ve tepkilere neden olan kaldıra kararına imza atan üyelerdendi.

- Öğretim üyeleri ve avukatlar kontenjanı için seçilen Hasan Oğuz Altınkaynak:* 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP Aksaray Milletvekili aday adayı oldu.