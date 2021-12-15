CHP’den İzmir’de eylem: Köy okulları açılsın
CHP, atanmayan öğretmenlerin yaşadığı drama dikkat çekmek ve konuyla ilgili önerilerini duyurmak amacıyla İzmir’de eylem yaptı.
CHP İl Başkanı Deniz Yücel, atanmayan mağdur öğretmenlerin de katıldığı basın açıklamasında, kapatılan 17 bin köy okulunun yeniden açılması ve 100 bin öğretmenin atamasının yapılması için hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
Yücel, “Eğitim politikalarımız AKP iktidarı ve tek adam yönetiminin basiretsizliği sayesinde tam bir adaletsizlik ve insan hakları sorununa dönüşmüştür. Hak ve hukuk tanımayan, liyakat yerine itaat ve sadakati tercih eden, milli eğitimi düşünmeyen bir yönetim anlayışının yaşandığı son 20 yılın en büyük mağdurları, yılları ve emekleri çalınan ataması yapılmayan öğretmenler ve öğretmensiz kalan çocuklarımızdır. Resmi verilere göre 460 bin, sendikalara göre yaklaşık 700 bin ataması yapılmayan öğretmen bulunuyor. Her yıl en az 25 bin öğretmen buna ekleniyor. 2023 yılında toplam sayının bir milyonu bulması bekleniyor” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, öğretmenlerin ve diğer meslek gruplarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için erken seçim çağrısında bulunarak sorunların CHP iktidarında son bulacağını ifade etti. Eylemde söz alan atanmayan öğretmenler ise geçici işlerde çalışarak açlık sınırında yaşadıklarını ve yüzlerce öğretmen adayının bunalıma girdiğini söyledi.
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