CHP'den Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Kerem Kınık'a sert tepki: Önce deprem bölgesinde kimsesizler mezarlığında yatanlarla helalleş

Yayınlanma: 31.05.2023 - 21:43

Güncelleme: 31.05.2023 - 21:43

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte deprem felaketinde insanlar enkaz altındayken AHBAP Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' çağrısında bulunan Kınık'a CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den sert tepki geldi.

'HAVANIN BİLE BİR AĞIRLIĞI VAR'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Sen git önce deprem bölgesinde kimsesizler mezarlığında yatanlar ile helalleş. Milletten bedava aldığın kanı hangi ürünlere ayırıp hangi isimler altında kamu ve özel hastanelere kaça sattığını da anlat. Sakın bana kit parası sarf malzemesi falan anlatma. Hangi işin kaç TL olduğunu, üstelik bunları kamu eliyle ücretsiz yapmak zorunda olduğunu, bu kirli ticaretin üstüne özel sağlık kurumlarının ilave olarak ne kadar daha ücret aldığını, buna sebep olanın bile senin ilk faturan olduğunu da konuşalım. Faturaları suratına vurayım diyecem de utanma yok ki, havaya doğru sallayım daha iyi, havanın bile bir ağırlığı var" ifadelerine yer verdi.

Sen git önce deprem bölgesinde kimsesizler mezarlığında yatanlar ile helalleş.

Milletten bedava aldığın kanı hangi ürünlere ayırıp hangi isimler altında kamu ve özel hastanelere kaça sattığını da anlat. Sakın bana kit parası sarf malzemesi falan anlatma. Hangi işin kaç TL… https://t.co/NPlF3xZU0X — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) May 31, 2023

KINIK: AFETZEDELERE HİÇBİR ŞEY SATMADIK

AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın 'afetzedelere hiçbir şey satmadığını' söyleyen Kınık, şu ifadeleri kullandı:

“Eveet Kemal bey, durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız.

Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Kızılay’ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.

Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz.”