CHP'den sağlıkçılara şiddete tepki: Sorumlu Sağlık Bakanı'dır

09 Ocak 2022 Pazar, 15:37

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Devlet Hastanesi'nde görevli Op.Dr. Hüseyin Kara'nın bir hastaya geç randevu verdiği için, hastanın yakını tarafından şiddete uğramasına tepki gösterdi.

Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, şiddet uygulayanların gerekli cezayı alması gerektiğini belirtti.

Aytekin'in konu ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"YASA SAĞLIKÇIYI DEĞİL, SALDIRGANI KORUYOR"

Sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Hakları elinden alınan doktorlar, maaşları düşürülen doktorlar bir yandan istifa ediyor. Bir yandan ise istifa eden doktorların yerine atama yapılmıyor. Giden doktorların hastaları kalan doktorlara ekleniyor. Dolayısıyla doktorların iş gücü artıyor. Sağlık emekçileri, hizmetin her basamağında saldırıların odağı oluyor. Ya hemşire ya acil tıp teknikeri, ya doktor, ya radyoloji teknikeri fark etmeksizin bu sistemin mağduru haline geliyor. Sağlıkta şiddet yasasını övüne övüne anlatıyorlar, bugün görüyoruz ki yasa sağlıkçıyı değil, saldırganı koruyor. Bu şiddet olaylarının failleri isim değiştiriyor. Ancak saldırıların esas sorumlusu meslektaşlarını performans sistemi altında çalışmasını teşvik eden, artan saldırılara sadece tweet atarak tepki gösteren Sağlık Bakanı'nın bizatihi kendisidir.

"SALDIRGANLAR ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANMALI"

Yaşanan son saldırılardan birisi maalesef Balıkesir Edremit'te yaşanmıştır. Edremit Devlet Hastanesinde görevli Op.Dr Hüseyin Kara'nın bir hastaya geç randevu verdiği için, hastanın yakını tarafından şiddete uğramasına kabul edilemez bir insanlık dışı bir olaydır. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yine Edremit Devlet Hastanesinde görevli Dr. Nurcan Özaslan saldırıya uğramış ve parmakları kırılmıştı. O gün de tepki gösterdik bugün de gösteriyoruz. Saldırganların adil bir şekilde yargılanmalarını ve hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz.

Sağlıkçılar şiddete uğrarken, Sağlık Müdürlükleri olaylara kayıtsız kalıyor. Davalara müdahil olmuyor. Sağlıkçılar uğradıkları saldırılara kendini koruma psikolojisiyle tepki vermeye kalksa anında açığa alınıyor, haklarında işlem yapılıyor. CİMER'e kendileriyle ilgili şikayet iletildiğinde haklı haksız durumuna bakılmaksızın kendilerinden savunma yapmaları isteniyor. Açığa alınıyor.

"ÜLKE, NİTELİKLİ GÖÇ VERİYOR. ESERİNİZLE GURUR DUYUN SAYIN SAYIN KOCA”