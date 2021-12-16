Sağlık Bakanı Koca'dan "sağlıkta şiddet" değerlendirmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddeti önlemede yasanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koca, tıp öğrencileriyle buluşmasının ardından bu kez farklı üniversitelerde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda asistanların çalışma şartları, nöbet süreleri, şiddet ve malpraktis (kusurlu uygulama) gibi konular ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Bakan Koca toplantının açılışında, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizerek mevcut sorunların farkında olduklarını belirtti.
Uzmanlık eğitimi için fırsat eşitliği oluşturma gayesinde olduklarını dile getiren Koca, hem özlük haklarını hem emeklilik durumunu hem çalışma ortamını iyileştirmenin önemini vurguladı.
Koca, sağlıkta şiddet ve malpraktis konusunda şunları kaydetti:
"Sadece yasayla olmuyor. Yasa tek başına yetmiyor. Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor. Bir diğer sorun malpraktis. Ölçüsüz davaları görüyoruz, ölçüsüz bir uygulama var. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Memleket olarak sağlıkta vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin devamlılığı için biz bunu çözmek durumundayız. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu boyutuyla sahip çıkmak zorundayız. Ben bunun yapılacağına inanıyorum. Sorun belli, tanı belli, reçete de belli. Bu reçeteye ulaşmak için hepimizin iyi niyet duyguları içinde kararlılığımızı hissettirmemiz gerekiyor"
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