CHP’den Soyer tepkisi: Cumhuriyet ile hesaplaşmanızın tezahürüdür bu soruşturma

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:27

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:27

İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir’in 100’üncü yıl kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’tan alındığı yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat ve Yüksel Taşkın'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da soruşturmaya tepki gösterdi.

BAKAN: GERÇEK İLE KAVGA EDİLMEZ, YÜZLEŞİLİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabından Nutuk’un sayfasını paylaşarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Vahdettin ile ilgili söylediklerinden dolayı soruşturma açanlar, hayatlarında hiç Nutuk okumayanlardır. Gerçek gerçektir. Gerçek ile kavga edilmez, yüzleşilir” dedi.

ASLANOĞLU: CUMHURİYET İLE HESAPLAŞMANIZIN TEZAHÜRÜDÜR BU SORUŞTURMA

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da sosyal medya hesaplarından, “Bu sözlerin sizi neden rahatsız ettiğini biliyoruz. Çünkü Tunç Soyer’in atıfta bulunduğu sözler Atatürk’ün sözleri. Atatürk ve Cumhuriyet ile hesaplaşmanızın tezahürüdür bu soruşturma. İçeriği boş, kindar bir siyasetin eseri ve yerel seçimler öncesi sahneye koymaya çalıştığınız yeni tiyatronun işaretidir bu soruşturma. Soyer yalnız değildir ve İzmirliler size gereken cevabı bir kez daha verecektir” dedi.

POLAT: TUNÇ SOYER YALNIZ DEĞİLDİR

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, “Saraylarda yaşayanlar dün olduğu gibi bugün de halktan koparak gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olmuşlardır. Halkı birbirine düşman edenler bilsin ki; özgürlüğün ve barışın kenti İzmir'i layıkıyla yöneten, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeyen, aynı yerden aynı inançla seslenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer yalnız değildir! Bizler, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in çocuklarıyız! Cumhuriyet'ten ve değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da “Osmanlı Padişahına hakaret "suçu"na bakması için oldu olacak bir de " Kadı" görevlendirin! Yerel seçimler öncesi Tunç Soyer'e karşı atılan bu adımı manidar buluyor, kabul etmiyoruz. İlgilileri de ciddiyete davet ediyoruz” dedi.