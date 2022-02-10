CHP'den tüm belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura yaygınlaştırılacak

10 Şubat 2022 Perşembe, 15:16

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün gece Twitter’dan yaptığı açıklama ile yaza kadar elektrik faturalarındaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini istedi ve CHP’li belediyelerin asgari ücret altında geliri olan aileleri desteklemesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na yaptığı elektrik zammını geri alması çağrısında bulunurken, "zamlar geri alınana kadar faturamı ödemiyorum" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine CHP Genel Merkezinden bugün tüm CHP’li belediye başkanlarına resmi yazı gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından gönderilen yazıda, belediyelerden, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve “Askıda Fatura” gibi uygulamalarının yaygınlaştırılması istendi.

CHP’li belediye başkanlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"VATANDAŞ ÖNÜNÜ GÖREMEZ HALDE"

“Siyasi iktidarın yanlış politikaları, ülkemizi derin bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. Özellikle son dönemde elektriğe gelen zamlar, vatandaşlarımızda yeni ve ağır mağduriyetlere neden olmuştur. Asgari ücretin altında geliri olan ailelerimiz, maalesef yüksek tutarlardaki elektrik faturalarını ödeyemez duruma düşmüştür.

"KARA KIŞ FONU NEFES ALDIRMAKTADIR"

Belediyelerimiz tarafından 'Kara Kış Fonu' kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen destekler, halkımıza bir nebze de olsa rahat nefes aldırmaktadır. Bunun yanında yine belediyelerimiz tarafından uygulanan 'Askıda Fatura' gibi projelerle toplum dayanışması örgütlenmiş, geçim sıkıntısı çeken ailelerimizin yüz binlerce faturası bu sayede ödenmiştir.

"ASKIDA FATURA' YAYGINLAŞTIRILACAK"

Bu kapsamda; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığı üzere; belediyelerimizin 'Askıda Fatura' projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğalgaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmeleri büyük önem arz etmektedir.”

“ELEKTRİK VE DOĞALGAZ MALİYETİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI”

Yazıda, tüm belediyelerin, imkânı olan vatandaşların, ihtiyacı olanlara destek olmasının önünü açacak uygulamaların önemine dikkat çekilerek, belediyelerden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğalgaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmaları istendi.