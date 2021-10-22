CHP'den turizm ilçeleri için kanun teklifi: İller bankası payı artırılsın

22 Ekim 2021 Cuma, 12:31

Turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu Ege ve Akdeniz sahillerinin altyapı, temizlik, ulaşım vb. sorunlarının çözülmesi için belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın; yerleşik nüfusa göre değil, yaz aylarındaki nüfusa göre planlanması ve artırılmasının şart olduğunu öne süren CHP’li Alban, genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfuslarının her yılın ocak ayından, denize kıyısı olan ilçelerin ayrıca Haziran-Temmuz-Ağustos ayı nüfusları da geçerli olmak üzere değerlendirmeye alınmasını istedi.

"PANDEMİDEN SONRA TEMİZLİK VE HİJYENİN ÖNEMİ ARTTI"

Kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yazın artan nüfus sayısını kaldıramadığını belirten Alban, bunun yanında çöp toplama ve temizlik hizmetlerinde çalışan personel sayısının kış nufüsuna göre belirlenmesinden dolayı belediyelerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Kıyı kentlerindeki belediyelerin bu sorunlarının çözümü için yaz nüfusunun ortalamasının alınmasını ve buna göre bütçe ayrılmasının acilen şart olduğunu vurgulayan Alban, “pandemi sonrasında turistlerin öncelikleri hijyen ve temizlik olacak. Eğer kaldığı otel, tatil yaptığı ilçe temiz değilse, turist burayı bir daha tercih etmeyecektir” dedi.

CHP’li Alban’ın kanun teklifinin yasalaşması halinde, denize kıyısı olan ya da doğal veya kültürel varlıkları nedeniyle turistik faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği belediyelerin ve bağlı kuruluşlarında, mevsimsel nüfus dalgalanmalarına bağlı zorunlu nitelikteki belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, turistik faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemlerde istihdam edilmek üzere, belediye meclisi kararıyla sözleşmeli personel istihdam edilmesinin önü açılacak.