CHP'den 'Türk Telekom’un satışı araştırılsın' çağrısı

12 Mart 2022 Cumartesi, 20:55

Türkiye Varlık Fonu (TVF), LYY Telekomünikasyon AŞ’den (LYY) Türk Telekom’un toplam yüzde 55 hissesini 1 milyar 650 milyon dolar karşılığında satın aldı.

2021 sonu itibarıyla 44.1 milyar TL borcu bulunan Türk Telekom için Varlık Fonu’nun 25 milyar TL’lik satın alımı hakkında açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türk Telekom’un AKP döneminde gerçekleştirilen 'en karanlık özelleştirmelerden biri' olduğunu savundu.

2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesini Türk bankalarından çektiği kredilerle 6.5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesinin satın aldığını, o dönemde yaklaşık 7 milyar dolarlık temettü almasına rağmen kredi borçlarını ödemediklerini ve 2018'de şirketin alacaklı 32 bankanın kurduğu Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) şirketine devredildiğini kaydeden Karasu, “Türk Telekom’un 44 milyarlık borcu Varlık Fonu üzerinden dolaylı olarak kamuya aktarılmıştır” ifadelerini kullandı.

"372 MİLYON DOLAR KİMİN CEBİNDE?"

CHP’li Karasu, açıklamasında Türk Telekom’un güncel piyasa değerinin 2 milyar 324 milyon dolar olduğunu, şirketin yüzde 55’inin 1 milyar 278 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek, “Toplu hisse devirlerinde bir miktar yüksek ödeme alışılageldik bir uygulama ancak zaten kamuya geçecek, yüksek borçlu, alacaklı bankaların kurduğu şirket tarafından yönetilen Telekom için 372 milyon dolar fazla ücret ödemenin herhangi bir açıklaması olamaz. Yaklaşık yüzde 30’lük bir fark var. Bu para kimin cebine girecek? Kamu kaynaklarıyla yine kim veya kimler haksız kazanç elde edecek?” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu



"TÜRK TELEKOM’UN 44 MİLYAR TL’LİK BORCU HANGİ GEREKÇELERLE KAMUYA AKTARILMIŞTIR?"



Konuyu TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Karasu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Türkiye Varlık Fonu, 2026’da kamuya devredilecek olan Türk Telekom’un yüzde 55’lik hisselerinin hangi gerekçelerle satın almıştır?

2- Piyasa rakamına göre 1 milyar 278 milyon dolar değerinde olan Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi hangi gerekçelerle 1 milyar 650 milyon dolara satın alınmıştır?

3- 2021 yılı verilerine göre Türk Telekom’un 44 milyar TL’lik borcu hangi gerekçelerle Türkiye Varlık Fonu üzerinden kamuya aktarılmıştır?